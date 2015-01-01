Радиостанция «Серебряный Дождь Пермь» возобновит вещание

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщается на официальном сайте радиостанции «Серебряный Дождь», в Перми совсем скоро возобновится вещание радиостанции на частоте 98,9 МГц. Кто стал новым владельцем радиостанции, сейчас неизвестно.

Напомним, с 31 октября 2016 года радиостанция приостановила вещание в Перми в связи с задолженностью перед оператором связи.

Как тогда пояснил бывший генеральный директор ООО «Серебряный Дождь Пермь» Олег Постников, вещание было приостановлено из-за убыточности пермского проекта. Также говорилось, что пермское вещание может возобновиться в том случае, если московская радиостанция, как владелец лицензии, из-за долгого молчания пермской поспособствует возобновлению радиовещания. Но даже в этом случае «Серебряный Дождь Пермь» останется убыточным проектом, так как является специфическим дорогим брендовым продуктом.

«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться