Пермские «студенты» пока «пролетают» мимо наград Универсиады

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В Казахстане набирает ход XXVIII Зимняя Универсиада. В Алма-Ату прибыло более 2 тыс. спортсменов из 54 стран мира.

На этот раз в программу зимней студенческой «олимпиады» вошли соревнования по 12 видам спорта, с 29 января по 8 февраля своих обладателей найдут 85 комплектов наград.

В делегацию студенческой сборной России вошли 227 участников в возрасте от 18 до 28 лет. На спортивные арены Универсиады вошли и несколько представителей вузов Пермского края.

На сегодняшний день наши земляки приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье, биатлоне. Пока пермяки показывают результаты вне призовых троек.

На высокогорном катке «Медео» соревнуются конькобежцы. Здесь уже разыграны четыре комплекта наград. В двух дисциплинах выступили студентки Пермского национального педагогического университета: в забеге на 1500 м Александра Калашникова показала 21-й результат (2.13,39 мин.), а на 3000 м Анастасия Зуева — девятый (4.34,11 мин.).

Чуть успешнее дела обстоят у прикамских летающих лыжников. В женских индивидуальных соревнования Стефания Надымова «улетела» на 86 м, что в итоге принесло ей пятое место, а в мужском турнире Егор Усачёв стал восьмым (97,5 м). Турнир по прыжкам на лыжах с трамплина проходит на базе комплекса «Сунгар», куда входят два трамплина К125 и К95. Здесь же состоялись индивидуальные соревнования по лыжному двоеборью (система Гундерсена), включающую прыжки с трамплина и бег на лыжах на 10 км. Представитель Прикамья Никита Окс показал 16-й итоговый результат. На комплексе «Алатау» прошла первая мужская биатлонная гонка. На дистанции 20 км с четырьмя огневыми рубежами Александр Поварницын финишировал 12-м. Все спортсмены представляют Чайковский государственный институт физической культуры.

Кстати, в турнире биатлонистов принимает участие ещё один наш земляк — Иван Печёнкин. Как и его родной брат Александр, уже зарекомендовавший себя на биатлонных трассах, он родился в Чайковском. Сейчас Иван Печёнкин обучается в Тюменском госуниверситете.