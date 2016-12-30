Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 3 февраля

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«Год дорожного ремонта. Версия 2.0». За 2016 год краевая столица заметно преобразилась, в городе появились новые дорожные развязки, решились и многие накопленные проблемы, связанные с ненормативным состоянием городских дорог. В 2017 году помимо масштабного ремонта дорог в Перми обновление ждёт и пешеходные зоны. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич делится планами по ремонту и строительству дорог, а также важнейшими задачами на ближайшую перспективу.

«Шире круг». Платные парковки распространятся на весь центр Перми.

«Образование с особым подходом». Семьи с детьми-инвалидами приглашают принять участие в научной конференции.

«Записать детей в первый класс можно через портал госуслуг». Родители дошколят Пермского края смогут записать своих детей в первые классы школ на Едином портале госуслуг.

«И снег, и лёд, и травмы». Как пермякам бороться со свисающими с крыш домов сосульками.

«Помогите птицам выжить». Учёные призывают пермяков подкармливать уток правильно.

«У «Пармы» новичок из Швеции». Обзор спортивных событий.

«В Перми издали памятку для пенсионеров-досрочников». Новая брошюра предназначена для помощи российским работникам, имеющим право на досрочную пенсию.

«Индексация возвращается». В Пермском крае повысятся пенсии и соцвыплаты.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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