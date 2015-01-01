«Мои документы» начали принимать заявления на получение земли на Дальнем Востоке

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Фото: Константин Долгановский

КГАУ «МФЦ» предлагает всем жителям Пермского края оформить через центры «Мои документы» заявку на получение дальневосточного гектара. Заявку принимаются с сегодняшнего дня, 1 февраля, через федеральную информационную систему «На Дальний Восток» (ФИС).

Возможна подача коллективного заявления, при этом группа лиц должна состоять не более чем из 10 человек. Площадь земельного участка в этом случае рассчитывается исходя из расчёта не более одного гектара на каждого гражданина.

Заявление должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество заявителя, место жительства, страховой номер СНИЛС, кадастровый номер земельного участка (за исключением случая, когда земельный участок предстоит образовать), площадь испрашиваемого участка, кадастровые номера участков, из которых предусмотрено образование испрашиваемого участка (в случае если информация о них внесена в кадастр), почтовый адрес заявителя и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, способ направления заявителю документов (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием ФИС).

В течение 20 рабочих дней с даты поступления заявления уполномоченный орган рассматривает его и принимает решение либо о предоставлении земельного участка, либо об отказе в предоставлении.

Уже свыше 400 тыс. россиян заявили о своей готовности осваивать бесплатную землю на Колыме. В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» получить землю в безвозмездное пользование могут все граждане Российской Федерации. Согласно условиям проекта, первоначально участок предоставляется сроком на пять лет. Во время пятилетнего использования землю нельзя подарить, обменять, продать или завещать.

Стоит отметить, что закон не предусматривает каких-либо серьёзных ограничений в использовании земельного надела. Россияне могут вести здесь любую деятельность, не запрещённую федеральным законодательством. По истечении пятилетнего периода, в случае надлежащего использования земельного участка, возможны два варианта: участок по желанию человека может быть передан ему в долгосрочную аренду либо в собственность бесплатно.

Источник — КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»





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