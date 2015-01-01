«МРСК Урала» планирует построить в Перми две зарядные станции для электромобилей Под напряжением

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Фото: Константин Долгановский

Компания «МРСК Урала» рассматривает возможность постройки нескольких зарядных станций для электрокаров на Урале. В частности, разрабатывается план размещения зарядных станций на трассах «Пермь-Екатеринбург», «Екатеринбург-Челябинск» и «Екатеринбург-Тюмень». Предположительно, в Перми могут открыться две такие станции. Однако место и год установки находятся ещё находятся на стадии обсуждения.

В компании поясняют, что строить зарядные станции для электромобилей удобнее в местах с развитой инфраструктурой, поэтому, возможно, они появятся вблизи торговых центров или крупных зданий «Пермэнерго».

Всего сейчас в эксплуатации филиала «Пермэнерго» на территории Пермского края находится 360 подстанций с напряжением 35-110 кВ и 12 тыс. 784 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Напомним, о своей заинтересованности темой развития сети зарядных станций для электрокаров компания заявляла уже давно. Так, в июле прошлого года на международном форуме «ИННОПРОМ-2016» директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» (в холдинг входит и ОАО «МРСК Урала») Владимир Софьин заявлял, что «в ближайшее время «МРСК Урала» установит в Свердловской области первые серийные образцы отечественных зарядных станций для электромобилей».

Однако уже тогда существовал ряд затруднений для установки зарядных станций. Например, в нормах проектирования отсутствует такое понятие, как электрозарядная станция, что затрудняет установку станций в подземных паркингах торговых и бизнес центров, и нет документов, регламентирующих количество и типы зарядных станций к установке.

Кроме того, по словам представителя «МРСК Урала», сейчас в Перми зарегистрированы единицы электромобилей и проект может-таки остаться на стадии обсуждения, если не будет сформирован государственный тренд на приобретение электромобилей и поддержку электромобильной сети.

В декабре 2016 года, по информации Вusiness Сlass, в ГУ МВД по Пермскому краю были зарегистрированы семь электромобилей, один — марки Mitsubishi i-Miev и по три — TESLA и Nissan Leaf. При этом с июля по декабрь прошлого года количество таких машин увеличилось на три.