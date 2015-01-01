«Жилстрой» пожаловался в УФАС на аукцион по реконструкции Пермской художественной галереи

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Как сообщили в пермском УФАС, заявление на аукцион по реконструкции здания Пермской художественной галереи от ООО «Строительная компания «Жилстрой» поступило 31 января 2017 года.

ООО «Строительная компания «Жилстрой» указывает на то, что Министерство по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края предъявляет необоснованные требования к исполнителю, что сужает круг потенциальных участников, а именно, в требованиях к предельному отклонению по толщине проката для оцинкованной листовой стали не соответствуют ГОСТу.

Аукцион по реконструкции здания Пермской художественной галереи не приостановлен.

Но до тех пор, пока комиссия УФАС не вынесет своё заключение, заказчик не имеет права заключать контракт с победителем.







