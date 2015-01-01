Прикамье получит 73,5 млн руб. на выплату компенсаций за капремонт

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Правительство РФ распределило субсидии на выплату в 2017 году компенсаций за капремонт. Общая сумма субсидий составила 2,3 млрд руб. Пермский край получит из федерального бюджета 73,5 млн руб. Софинансирование региональной казны — 69 млн руб.

Напомним, по итогам прошлого года компенсация на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах предоставлена была более 20 тыс. гражданам пожилого возраста (старше 70 лет). Из краевого бюджета на выплаты было направлено 23 млн 144,9 тыс. руб. Выплата компенсаций производилась на лицевые счета граждан или с доставкой на дом.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края