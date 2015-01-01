Николай Яшин 3 февраля уходит с поста руководителя краевого Росприроднадзора

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По информации «Нового компаньона», 3 февраля руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Николай Яшин покинет свой пост в связи с ограничениями по достижению предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

По словам Николая Яшина, вопрос о назначении нового руководителя решается в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Напомним, Николай Яшин начинал карьеру геофизиком в «Пермнефтегеофизике», затем был вторым секретарём горкома комсомола в Свердловском райкоме, работал на машзаводе им. Октябрьской революции, директором МП «Виза», начальником отдела в Пермском банке развития. С 1997 по 2000 годы был заместителем главы Перми, потом ещё три года работал заместителем губернатора Пермском области, позже был его советником и возглавлял администрацию губернатора до 2007 года.

С 2007 года до 1 октября 2009 года — Яшин работал исполнительным директором ОАО «Стройиндустрия». В это же время он являлся депутатом краевого Законодательного собрания до 2011 года и вице-президентом ОАО «Уралкалий».

В июле 2011 года он был назначен руководителем управления Росприроднадзора по Пермскому краю.