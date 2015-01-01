ПГНИУ получил 4,6 млн руб. на международный фестиваль хореографии
Пермский университет получил финансирование 4,6 млн руб., благодаря которому в Перми пройдет Международный фестиваль хореографии, приедут 300 футболистов из других регионов и откроется школа для будущих Цезарей.
Средства получены благодаря
Свыше 1000 человек станут участниками «Школы студенческого лидера», где эксперты и тренеры будут готовить общественных деятелей — научат стратегиям общения с тысячной аудиторией и тактикам защиты своей точки зрения, расскажут, как делать три дела одновременно и создать команду мечты.
Выделено финансирование также на организацию Межрегионального турнира по футболу и Кубка ‘ISBL Cup’ Международной студенческой баскетбольной лиги.
«Пермский университет получил средства в четырех направлениях: наука и инновации, культура и творчество, спорт и здоровый образ жизни, а также социальные стандарты и права студентов. Важно, что в наших мероприятиях смогут участвовать не только студенты Пермского университета, но и учащиеся других вузов », — говорит проректор по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе ПГНИУ Игорь Германов.
Напомним, Пермский университет уже становился победителем Конкурсного отбора программы «От студента к президенту» в 2012 и 2016 году. Тогда благодаря гранту в вузе создали профессиональную студию звукозаписи,а
По информации пресс-службы ПГНИУ.