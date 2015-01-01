Объёмы добычи нефти в Прикамье за 2016 год выросли на 1,9%

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По данным Пермьстата, в 2016 году в Прикамье было добыто 15,7 млн тонн нефти (включая газовый конденсат), что на 1,9% больше, чем в 2015 году. На 6,1% возросла добыча попутного нефтяного газа.

Напомним, в регионе насчитывается 229 месторождений углеводородного сырья. В пользование передано 168 месторождений. В нефтегазовой отрасли работает 31 компания.

«Новый компаньон»