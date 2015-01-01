В «Парме» легионеру из Швеции дали месяц на раскачку


Павел Шатров корреспондент
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Charles Barton Jr
Фото basket.blogg.bt.se

Вторым новобранцем пермской «Пармы» за последний месяц стал разыгрывающий Чарльз Бартон.

Чарльз Бартон родился в Швеции, небольшом портовом городке Лулео, расположенном во фьордах Ботнического залива. В 2011 году 19-летний баскетболист уехал в США, где в течение трёх лет выступал за университетскую команду штата Орегон.

В 2014 году Чарльз Бартон решил вернуться на родину. Инициатором переезда стал тренер национальной сборной Швеции, босниец Ведран Боснич, который посчитал, что перспективному игроку лучше выступать в местном чемпионате с будущим прицелом  на сборную. Бартон был хорошо знаком боснийскому специалисту, который в 2013 году включал его в студенческую команду Швеции для участия в Универсиаде.

В Швеции Чарльз Бартон принял приглашение двукратного чемпиона страны Sundsvall Dragons. В этой команде он провёл два сезона с 2014 по 2016 годы. По итогам прошлого Чарльз был признан лучшим защитником чемпионата Швеции, набирая в среднем за игру 18 очков. В мае 2016 года клуб был признан банкротом и прекратил своё существование. В этом же году Чарльз Бартон вошёл в состав национальной сборной Швеции, а в сентябре был замечен селекционерами клуба немецкой бундес-лиги s.Oliver Baskets. В 2015 году он попал на драфт NBA, но был из него выведен в качестве «свободного агента».

В начале 2017 года мощный шведский защитник (193 см, 88 кг) уже вызвал интерес тренерского мостика пермского БК «Парма», участвующего в чемпионате Единой лиги ВТБ. В конце прошлой недели баскетболист подписал контракт с пермяками до конца нынешнего сезона. Кстати, в подписанном документе есть пункт, гласящий, что «первый месяц выступления за «Парму» является испытательным сроком».

В планы пермского клуба входит приглашение ещё нескольких опытных баскетболистов из-за рубежа.

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