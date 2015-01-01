В центре «Мои документы» снова можно получить водительские права

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Государственная услуга по приёму документов и выдаче готовых водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия вновь будет оказываться на площадке офиса «Центральный-2», расположенном в Перми на ул. Куйбышева, 9. С 1 февраля специалисты центра принимают документы от заявителей, выдача удостоверений начнётся с 6 февраля.

Как сообщает пресс-служба МФЦ, остальные многофункциональные центры Перми подключатся к проекту в течение первого квартала 2017 года.

Список документов, которые необходимо предоставить для получения услуги, остаётся прежним: паспорт, старое водительское удостоверение (если таковое имеется). Медицинская справка в случае получения нового документа взамен утерянного, украденного или испорченного теперь не требуется. Пройти медкомиссию придётся только при получении водительских прав по истечении срока действия документа. Сделать фотографию на удостоверение можно будет прямо в филиале МФЦ.

Напомним, ранее, с декабря 2014 года по 1 сентября 2016 года, жители Перми уже имели возможность получать водительские права в филиале «Центральный-2» в рамках пилотного проекта, который проходил в ряде регионов РФ. Эксперимент был признан удачным, за этот период удостоверения в офисе многофункционального центра получили порядка 3 тыс. пермяков.

В течение 2017 года услуга по выдаче водительских удостоверений российского и международного образца взамен старых, утерянных или с истекшим сроком действия начнёт оказываться во всех 53 МФЦ Пермского края.

«Новый компаньон»