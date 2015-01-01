Вадим Евсеев меняет премьер-лигу на второй дивизион

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Вадим Евсеев и Андрей Каряка. Фото championat.com

Вадим Евсеев, один из помощников главного тренера пермского «Амкара» Гаджи Гаджиева, покидает клуб, чтобы начать самостоятельную карьеру во втором российском дивизионе.

По нашей информации, Вадим Евсеев займёт пост главного тренера ивановского «Текстильщика», занимающего на данный момент седьмое место в первенстве ПФЛ зоны «Запад». Ивановские футболисты 1 февраля выходят из отпуска и начнут подготовку к весенней части турнира уже под руководством нового наставника.

Вадим Евсеев достаточно близко знаком с командой из Иваново — с июня 2013 года по январь 2015 года он входил в тренерский штаб «Текстильщика», которым руководил известный в прошлом футболист Дмитрий Парфёнов. 7 января 2015 года Евсеев принял предложение руководства «Амкара» занять пост ассистента главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб пермяков пополнил и Андрей Каряка. После окончания первой половины чемпионата страны сезона 2014-2015 годов «Амкар» находился в сложном турнирном положении, находясь на 14-м месте в турнирной таблице розыгрыша. Кроме того, клуб испытывал серьёзные финансовые трудности. По итогам того сезона «Амкар» сумел не только сохранить место в элитном дивизионе, но и завершил чемпионат на 11-й позиции.

«Нам очень жаль, что он ушёл. Вадим Евсеев — прекрасный помощник, как и Андрей Каряка. У меня все помощники отличные, но эти двое были с самого начала работы в «Амкаре». Каряка и Евсеев выполнили очень качественно огромный объём работы. У нас были сложные периоды, но они со всем справились. Вадим Евсеев получил много опыта в «Амкаре», который поможет стать ему большим и классным тренером. Я желаю ему только удачи и успехов в предстоящей работе. Он великолепный специалист, и хочется, чтобы у него всё получилось в его тренерской карьере», —в интервью порталу «Чемпионат.com» отметил главный тренер ФК «Амкар» Гаджи Гаджиев.

В свою очередь сегодня вечером генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил порталу «Спорт-экспресс», что Вадим Евсеев «пока команду не покинул. Решение о том, искать ему замену или нет, мы примем коллегиально. Скоро всё узнаете…».