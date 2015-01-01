В Прикамье ежегодные доходы за использование лесов превышают 800 млн руб.

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Как сообщает администрация губернатора Пермского края, ежегодный объём доходов по платежам за использование лесов в регионе превышает 800 млн руб. Средства направляются на ведение лесного хозяйства — охрану лесов от пожаров, воспроизводство лесных ресурсов, развитие базовых лесных питомников, денежное стимулирование работников лесничеств.

Площадь земель лесного фонда региона составляет порядка 12 млн га, из них более 10 млн га — это экономически активные леса, на территории которых осуществляются практически все виды лесопользования. Основной из них — заготовка древесины.

Так, в прошлом году было заготовлено почти 7,9 млн куб. м древесины. На начало 2017 года объём лесного ресурса, переданного для заготовки древесины, составил 9,7 млн куб. м (60% от расчётной лесосеки).

«Благодаря изменению федерального лесного законодательства упрощена процедура лесозаготовки для малого и среднего бизнеса через аукцион и по договору купли-продажи. В прошлом году мы реализовали таким образом 200 тыс. куб. м древесины и намерены в этом году достичь показателя 300 тыс. куб. м. Лесной ресурс доступен и жителям края: ежегодно заключается более 45 тыс. договоров купли-продажи для собственных нужд прикамцев в объеме свыше 1 млн куб. м», — отметил глава региона Виктор Басаргин на совещании на тему: «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ Приволжского федерального округа: итоги 2016 года и задачи на 2017 год».

В прошлом году в регионе были завершены сразу четыре долгосрочных инвестпроекта в области освоения лесов «Свеза Уральский», Пермский домостроительный комбинат», «Красный октябрь» и «Уралбумага». Общая сумма инвестиций составила свыше 6 млрд руб. Их реализация позволила создать почти 1 тыс. новых рабочих мест.

«Новый компаньон»