И. о. главы администрации Ленинского района назначен Александр Власов

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Как сообщает городская администрация, с 31 января заместителем главы администрации Перми — начальником городского департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Сергей Романов, ранее занимавший должность главы администрации Ленинского района.

Поэтому исполнение обязанностей главы администрации района возложено на первого заместителя главы администрации Ленинского района Александра Власова.

В связи с разделением полномочий Людмила Гаджиева с 30 января назначена заместителем главы администрации Перми (функционально-целевой блок «Социальная сфера») с освобождением от должности начальника городского департамента образования. Исполнение обязанностей начальника департамента образования возложено на Ирину Петроградских, заместителя начальника департамента — начальника управления общего и дополнительного образования детей.

«Новый компаньон»