Пермякам представили «семейный альбом» 100-летней давности

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Государственный архив Пермского края презентовал своё новое иллюстрированное издание «Пермский 1917 год». Ещё до того момента, когда книга увидела свет, она стала настоящей библиографической редкостью — её тираж составляет всего 500 экз., найти её можно будет только в библиотечных или архивных фондах.

По мнению директора краевого архива Андрея Борисова, книга «Пермский 1917 год» представляет собой визуализированный образ Прикамья и губернской столицы 100-летней давности. Старые фотографии рассказывают о жизни наших земляков на рубеже судьбоносных событий в истории страны. Здесь, как в старом семейном альбоме собраны только самые запоминающиеся моменты, о которых можно говорить и вспоминать часами с самыми близкими людьми.

Издание лишено субъективности, как это могло бы быть в случае с хронологическим описанием тех событий и приведением различных точек зрения их современников. Ту эпоху беспристрастно представляют только старые, выцветшие фото, во многом наивные в простоте представленных образов и экспозиции, но глубокие внутренним содержанием и смысловой нагрузкой. Они не дают однозначных ответов, заставляют ещё и ещё раз всматриваться в глянец книги. Они, больше, задают вопросы нам, потомкам тех людей, заставляют разобраться в себе и логике произошедших событий.

Светлана Федотова, пермский публицист, автор проекта «Пермский 1917 год»:

— Книга предназначается для широкого круга читателей, не только историков и научных изысканий. Из нескольких тысяч фотографий нам удалось выбрать изображения должного альбомного качества, способные ярко представить суть и образы той эпохи. Не поверите, но мы сумели найти настоящие репортажные снимки столетней давности, в которых бьётся настоящая жизнь. Качество печати, особый способ напыления на изображения, позволят просматривать издание как настоящее кино.

Остаётся добавить, в новом издании представлены 150 раритетных фотографий из почти 30 архивных источников. По заверениям издателей, планируется выпуск электронной версии книги «Пермский 1917 год».