Пермское суворовское военное училище закупит оборудование на 9,5 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 31 января, АО «Главное управление обустройства войск» объявило аукцион на поставку оргтехники, спортивного инвентаря и утвари в «Пермское суворовское военное училище», расположенное в ЗАТО «Звёздный» Пермского края, на общую сумму около 9, 5 млн руб.

Заявки принимаются до 9 февраля 2017 года. После заключения контракта компании должны предоставить инвентарь и оборудование в течение 30 дней.

Поставка оборудования включает 42 телевизора в комнаты дежурных воспитателей и 10 телевизоров в комнаты отдыха учащихся, 17 автоматизированных рабочих мест, девять многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир) и два электронных сенсорных киоска. Кроме того, поставщик должен выполнить монтаж и пусконаладку оборудования.

На поставку спортивного оборудования заложено 1 млн 262 тыс. руб. Вместе с гимнастической стенкой и скамьёй, компания-победитель аукциона оборудует училище двумя беговыми дорожками и велотренажёрами.

Напомним, в 2015 году Пермское суворовское военное училище открылось на базе военного городка в «Звёздном» в 2015 году.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться