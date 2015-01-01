«ЛУКОЙЛ» продолжит социальное инвестирование в Пермском крае

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Фото: Павел Семянников

Лукойловцы и главы 25 территорий деятельности нефтедобывающих предприятий подписали соглашение о сотрудничестве на 2017 год.

Традиционно с каждым из районов своей деятельности компания «ЛУКОЙЛ» подписывает отдельное соглашение, в котором оговорён перечень объектов и работ.

На 2017 год запланирован ввод сразу шести новых сельских домов культуры в Добрянском, Октябрьском, Уинском, Кудымкарском, Чайковском и Чернушинском районах. Все проекты типовые и рассчитаны на 100 и 200 мест.

Помимо домов культуры будет построено сразу девять фельдшерско-акушерских пунктов в Бардымском, Берёзовском, Кудымкарском, Кишертском, Пермском, Уинском, Чусовском и Юрлинском районах.

Фото: Павел Семянников

Одно из главных направлений документа — строительство и капитальный ремонт учреждений образования. Продолжится капитальный ремонт в школах с. Барда, п. Щучье Озеро Октябрьского района, ремонты кровель сразу трёх школ в Чернушинском районе, а также начнётся строительство в Красновишерске. В Уинском будет введён новый детский сад.

В прошлом году такой акцент в социальном партнёрстве позволил полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения в семи муниципальных районах. В 2017 году работа будет продолжена.

Важным для территорий является и развитие инфраструктурных проектов. В этом направлении будут построены распределительные газопроводы в Усольском, Куединском и Кунгурском районах. Запланирован ремонт системы водоснабжения в п. Ильинский.

Свой вклад в выполнение обязательств по соглашению вносят ведущие предприятия компании в Пермском крае. Это и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Компания направит в социальную сферу и экономику региона в 2017 году в общей сложности 1 млрд 640 млн руб. Значительная доля средств пойдёт на развитие сфер образования, культуры и здравоохранения.

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