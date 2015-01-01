Березниковский «Азот» в 2016 году выпустил более 2 млн тонн продукции

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели итоги выполнения производственного плана за 2016 год. Он был выполнен на 99,7%. Произведено 2,21 млн тонн товарной продукции, что, в среднем, находится на уровне 2015 года.

С начала 2016 года было выпущено 2,21 млн тонн товарной продукции: 1,202 млн тонн гранулированной аммиачной селитры, 531 тыс. 802 тонн карбамида, 170 тыс. 949 тонн аммиака жидкого технического товарного. Также 2 тыс. 675 тонн кислоты азотной неконцентрированной товарной (на 28% больше, чем в 2015 году), 62 тыс. 527 тонн крепкой азотной кислоты (на 38% больше, чем в 2015 году), 30 тыс. 77 тонн водоустойчивой аммиачной селитры (на 0,3% больше, чем в 2015 году), 124 тыс. 264 тонн пористой аммиачной селитры (на 9% больше, чем в 2015 году), 17 тыс. 758 тонн нитрита натрия (на 5,6% больше, чем в 2015 году), 23 тыс. 454 тонн калиевой селитры (на 8,6% больше, чем в 2015 году).

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— На протяжении многих лет мы держим высокую планку по выпуску товарной продукции. 2016 год не стал исключением, что является показателем стабильной работы предприятия. Достичь высоких результатов производства позволила масштабная модернизация, которая в течение последних лет идёт в филиале «Азот». С момента вхождения предприятия в холдинг «УРАЛХИМ», с 2010 года, в техническое перевооружение «Азота» вложено порядка 11 млрд руб., из них более 1,7 млрд руб. в 2016 году.

Мероприятия плана капитальных вложений в 2016 году выполнены в полном объёме. Наиболее значимые прошли в цехах крупнотоннажного агрегата аммиака (1Б), высших алифатических аминов, карбамида. В цехе карбамида реализован очередной этап внедрения автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). В цехе высших алифатических аминов запущено новое производство гранулированного амина. Все работы, проводимые в рамках инвестпроектов и программы капитальных вложений, были направлены на бесперебойность производства, экономию ресурсов, поддержание курса государства на импортозамещение и выпуск высококачественной продукции, объёмы которой предприятие стабильно увеличивает последние несколько лет.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники