Министр тушит пожары Галина Кокоулина дала первую пресс-конференцию в ранге и.о. министра культуры Пермского края

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Фото: Константин Долгановский

Первую встречу с журналистами Галина Кокоулина назначила на шестой день своей работы на новом месте, и первая новость, которой она поделилась с прессой, — что подобные пресс-конференции отныне будут регулярными. Тем самым новый глава краевого минкульта разом дистанцировался от прежнего, который подобные мероприятия не проводил вообще, да и интервью предпочитал не давать.

«Культура — это сфера, которая требует максимальной открытости», — заявила Кокоулина, тут же добавила, что готова отвечать на все острые вопросы, и тут же предварила самый острый из возможных вопросов — о строительстве новой сцены Пермского театра оперы и балета.

Строим театр, а не концертный зал

«Я сразу хочу сказать, что мой приход в министерство не означает, что вместо новой сцены для театра оперы и балета будет построен концертный зал для филармонии», — уверила прессу бывший директор Пермской краевой филармонии.

По словам Галины Юрьевны, современный концертный зал городу необходим, но новая сцена для пермского балета необходима больше. По словам и.о. министра, наряду с площадкой в Разгуляе в настоящее время рассматривается ещё одно возможное место строительства, адрес которого она пока не стала раскрывать. Кроме того, глава минкульта намерена провести консультации с коллегией архитекторов и с руководством театра, чтобы выбрать наилучший из существующих проектов.

«Надо начинать всё с нуля, но заново проектировать не будем, выберем тот проект, который учитывает все условия первоначального техзадания».

Что же касается симфонического зала для филармонии, то Галина Кокоулина надеется, что сможет договориться о проведении концертов на театральной площадке, а также на реконструкцию Большого зала филармонии — бывшего Культурно-делового центра.

Напряжение полностью снято

В пресс-конференции, кроме Галины Кокоулиной, принимали участие руководители учреждений культуры: президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева и её директор Юлия Тавризян, заместитель директора Пермского краеведческого музея Елена Меркушева, директор Пермского губернского духового оркестра Валерия Гаврилова, а также директор Пермского академического Театра-Театра Анатолий Пичкалёв. Передавая ему слово, и.о. министра сказала:

«Я хочу подчеркнуть, что всё напряжение с этим учреждением снято».

По словам Анатолия Пичкалёва, отныне ничто не препятствует тому, чтобы театр начал долгожданную реконструкцию большой сцены, которую активно тормозил прежний министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра:

— Мы благодарны губернатору за принятое кадровое решение. Знаю Галину Юрьевну 25 лет — человек очень взвешенный. Буквально за неделю мы сняли все острые углы. Мы получим 12 подъёмных площадок, которые будут подниматься на спиролифтах — это что-то вроде домкрата. Оборудование уже готово и оплачено, установку планируем на 2018 год. Шесть месяцев большая сцена будет закрыта — с апреля по октябрь — а потом мы надеемся поставить мюзикл «Винил», за который мы уже заплатили аванс. По этому поводу можно и стакан налить! - провозгласил председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей и придвинул к себе бутылку с минералкой.

По словам директора театра, необходимо заново проходить все бюджетные процедуры: выделение средств (150 млн руб.) из бюджета, поскольку ранее выделенные средства пришлось вернуть, переделку проектно-сметной документации, проведение конкурсов. Анатолий Пичкалёв надеется, что их удастся преодолеть легко, поскольку отныне никто не намерен вставлять палки в колёса.

Кроме того, директор театра рассказал, что к его юбилею — 14 марта Театр-Театр празднует 90-летие — минкульт приобрёл концертный рояль чешской марки Petroff, «инаугурация» которого состоится на юбилейном вечере. Ещё одним юбилейным новшеством будет открытие театрального фойе в качестве постоянно действующей выставочной площадки.

«Калейдоскопа» не будет

И.о. министра культуры Пермского края сообщила журналистам, что готова поддерживать все традиционные фестивальные проекты — Дягилевский фестиваль, фестивали краевой филармонии, «Флаэртиану», «Камву», Rock-line, «Небесную ярмарку», «Крылья Пармы», поэтический фестиваль «Компрос». Однако «Пермский калейдоскоп», который в последние два года скромно играл роль большого летнего фестиваля, прекращает своё существование. Выделенные на него средства перераспределяются между другими проектами — так, уже получила дополнительное финансирование Пермская государственная художественная галерея, которая в нынешнем году отмечает 95-летие.

Из проектов, входивших в «Пермский калейдоскоп», выделяются в отдельные события Фестиваль уличных театров и «Джаз-лихорадка». По мнению Галины Кокоулиной, на «Джаз-лихорадку» требуются дополнительные средства, потому что в рамках «Калейдоскопа» джазовый фестиваль финансировался непростительно убого. Фестиваль уличных театров финансируется в достаточной степени — 5,5 млн руб. Форматы, продолжительность и площадки обоих фестивалей требуют обсуждения и уточнения.

При этом тема большого летнего фестиваля, по мнению и.о. министра, вовсе не закрыта. Галина Кокоулина ждёт идей и предложений. Сама она хотела бы видеть на городской эспланаде хорошую концертную площадку, подходящую для проведения симфонических концертов open-air, подобную берлинской сцене Waldbuhne, где концерты симфонического оркестра могут посещать сотни тысяч зрителей.

«В жизни так много негативных эмоций, надо их снимать», — считает глава минкульта.

Ещё один большой фестивальный проект, который подвергся «секвестированию» — это музейный форум. Он переводится в формат биеннале, то есть будет проводиться не ежегодно, а раз в два года. По словам Елены Меркушевой, у организатора форума — краеведческого музея — это протеста не вызывает. Следующий форум пройдёт в 2018 году, а в нынешнем году музей сосредоточится на развитии Детского музейного центра, продолжит собирать «доисторический пазл» из костей трогонтериевого слона, а также планирует к декабрю создать новую современную экспозицию в Доме-музее Николая Славянова.

Поддержка территорий

«Пермский край — территория культуры» — прекрасный проект! — считает Галина Кокоулина. — Будем его развивать!»

Программа «59 фестивалей 59-го региона» тоже остаётся в сфере внимания минкульта. Кроме того, намечены и другие программы по поддержке культуры в территориях Пермского края. Так, планируется серия летних open-air выступлений Пермского губернского духового оркестра в парках районных центров: Березников, Лысьвы, Кунгура, Ильинского и Суксуна.

«Лето будет отдано экологически чистой музыке, — шутит Галина Кокоулина. — Ведь в России начался Год экологии».

Кроме того, Галина Юрьевна планирует переговорить с главным дирижёром Пермского театра оперы и балета Валерием Платоновым о создании новой программы по поддержке музыкально одарённых детей из территорий Пермского края. Этой же цели будет служить открывающийся в этом году Центр Юрия Башмета для развития одарённых и талантливых детей, куда будут приезжать столичные педагоги и звёзды классической музыки с уроками и мастер-классами.

Великие стройки

В финале пресс-конференции Галина Кокоулина напомнила о ходе «великих культурных строек». По её словам, это сфера деятельности Министерства строительства, но минкульт от ответственности уходить не намерен: поскольку он формулирует смыслы и технические задания, то планирует тщательно отслеживать ход их реализации.

24 января была передана документация подрядчику строительства зоопарка — ООО «РЖД-строй». Срок окончания строительства — март 2018 года.

6 февраля должен состояться аукцион по реконструкции здания для Пермской государственной художественной галереи.

На реконструкции Речного вокзала работает подрядчик — ООО «Акрополь-М». Срок окончания работ — сентябрь 2017 года, ввод в эксплуатацию — декабрь 2017 года, после прохождения историко-культурной экспертизы, поскольку здание, в которое должен переехать Музей современного искусства PERMM, является памятником архитектуры.

Более подробно о музее PERMM Галина Кокоулина пока говорить не готова. Её встреча с руководством музея намечена на 8 февраля.

«Наша позиция известна...»

Напоследок и.о. министра культуры сказала, что и она, и глава региона Виктор Басаргин в курсе ситуации с возможной сменой статуса Пермского хореографического училища, однако никаких официальных бумаг о переводе училища под «крышу» Академии русского балета им. Агриппины Вагановой в качестве филиала пока нет.

«Несмотря на это, мы держим руку на пульсе и отпустить ситуацию не имеем права, — считает Галина Кокоулина. — Наша позиция известна, и мы готовим официальное письмо в Министерство культуры Российской Федерации».