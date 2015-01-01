ПКГУП «Автовокзал» завышал стоимость услуг для перевозчиков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермское УФАС России по результатам поступивших обращений от десяти перевозчиков приняло решение выдать ПКГУП «Автовокзал» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, антимонопольный орган требует прекратить установление экономически и технологически необоснованных цен на свои услуги для перевозчиков.

В настоящее время стоимость услуг «Автовокзала» составляет (в зависимости от инфраструктуры автовокзальных комплексов) либо 17, либо 20% от вырученных перевозчиками средств от продажи билетов. При этом стоимость каждой услуги ПКГУП «Автовокзал» отдельно не формируется и не тарифицируется. Фактически перевозчик лишён был возможности самостоятельно выбирать услуги и обязан был весь комплекс услуг по общей цене.

ПКГУП «Автовокзал» обязан выполнить предупреждение антимонопольщиков в десятидневный срок. Иначе Пермское УФАС России возбудит антимонопольное дело.

Источник — Пермское УФАС России