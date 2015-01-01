Краевое правительство продлит программу субсидирования межрегиональных авиаперевозок 61 млн руб. на вылет

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В начале января АО «Авиа Менеджмент Груп» (авиатакси Dexter) обратилось к краевому правительству с предложением продлить программу субсидированиях межрегиональных перевозок, которая была запущена в прошлом году, но некоторые рейсы в этом году были закрыты из-за низкой наполняемости рейсов и отсутствия финансирования.

Так, в связи с низкой загрузкой авиарейсов было принято решение о прекращении софинансирования маршрута Пермь-Киров, который выполнялся пять раз в неделю. За 2016 год по этому маршруту было совершено 255 авиарейсов и перевезено 980 человек. На реализацию программы субсидирования по данному маршруту было потрачено 6 млн 146 тыс. руб. Аналогичная ситуация и с рейсом Пермь-Нижний Новгород, который выполнялся три раза в неделю. Всего за прошлый год было совершено 153 авиарейса, перевезено 955 человек и потрачено 7 млн 78 тыс. руб.

Под сокращение также попали авиамаршруты: Пермь-Самара, Пермь-Казань, Пермь-Нижний Новгород, Пермь-Краснодар, Пермь-Новосибирск и Пермь-Волгоград, которые выполняются два раза в неделю.

В связи с чем некоторые авиакомпании обратились с предложением о продлении программы субсидирования к краевым властям. И хотя согласно п.6 постановления правительства Пермского края №368-п «Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета Пермского края организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации», одним из условий предоставления субсидий стал договор с Росавиацией о паритетности софинансирования из краевого и федерального бюджетов.

На уровне региона было принято решение сохранить авиаперевозки по этим направлениям. Так, по информации пресс-службы администрации губернатора Пермского края, сейчас краевое министерство транспорта и связи в адрес губернатора Пермского края готовит предложения о возможности субсидирования этих авиарейсов без участия федерального бюджета.

Инициатива уже поддержана губернатором, и проект постановления, регламентирующий новый порядок предоставления из краевого бюджета субсидии на осуществление авиаперелётов, проходит процедуру ОРВ. Планируемый срок принятия постановления — не раньше марта 2017 года.

В случае принятия постановления порядка 61 млн 358 тыс. руб. будут выделены авиаперевозчикам в качестве субсидии на авиаперевозки по маршрутам: Пермь-Самара, Пермь-Казань, Пермь-Нижний Новгород, Пермь-Краснодар, Пермь-Новосибирск и Пермь-Волгоград с той же регулярностью рейсов.

Напомним, ранее пресс-служба Пермского аэропорта заявляла, что по итогам 11 месяцев 2016 года пассажиропоток по некоторым субсидируемым региональным направлениям ПФО вырос. Так, из Перми в Казань рост пассажиропотока составил 81,8% со средней загрузкой рейсов до 50%, в Киров — 14,7% (наполняемость рейса составила 50%), в Нижний Новгород — 5,6% (75%). В Уфу и Самару пассажиропоток, напротив, снизился на 43,2 и 41,4% соответственно. На обоих направлениях средняя загрузка рейсов составила 80%.

В конце прошлого года Росавиация утвердила перечень субсидируемых межрегиональных авиарейсов в России на 2017 год. Федеральный бюджет профинансирует в этом году следующие направления из Перми: в Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард, Сургут, Сыктывкар и Ханты-Мансийск.









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