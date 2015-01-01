Русские ковбои Пермской филармонии

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Анна Барановская

В воскресенье, 29 января, с большим успехом состоялась премьера «Двойное оБАЯНие» в рамках абонемента «В русском стиле».

Исполнители: лауреат Международного конкурса Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии (художественный руководитель и дирижёр — лауреат Всероссийского конкурса и Международного конкурса-фестиваля Галина Токарева). Солисты — лауреаты международных конкурсов, обладатели «Трофея мира» и «Кубка мира» дуэт баянистов Sib-duo (Новосибирск) в составе: Александр Сироткин и Андрей Битюцких. Прозвучали произведения А. Хачатуряна, в том числе знаменитый «Танец с саблями», созданный во время войны в Перми в гостинице «Центральная», А. Пьяццоллы, П. Сарасате, Ю. Романова, В. Гридина, В. Власова, А. Бызова.

Во время исполнения «Пьесы в стиле кантри» В. Черникова Галина Токарева по договорённости с баянистами усилила художественный образ композиции, став настоящей ковбойшей: выхватила из кармана пистолет и выстрелила в воздух! Зал ахнул и взорвался овациями…

Кстати, на этом же концерте была ещё одна премьера новых клавишных гуслей, которые заказали ещё в декабре специально для ОРНИ на Московском производственном комбинате музыкальных инструментов фонда им. П.И. Чайковского. Предыдущие, которым исполнилось уже 30 лет, «отправили на заслуженный отдых». Они были меньше и по размерам, и по музыкальным «способностям». По словам художественного руководителя и дирижера оркестра Галины Токаревой, гусли — это именно тот колоритный и характерный инструмент, который отражает национальные особенности русской музыки.

14 февраля Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой подарит своим поклонникам романтический вечер.

В День святого Валентина в любви к меломанам признается не только оркестр, но и бывшая солистка Пермской филармонии, лауреат Международного конкурса вокалистов им. С. В. Рахманинова, дипломант Всероссийского конкурса им. В. Барсовой Анна Барановская, лирико-колоратурное сопрано (Москва).

В репертуаре Анны Барановской более 20 заглавных оперных партий. Это произведения разных эпох: от музыки раннего барокко до сочинений современных композиторов.

Концертная программа «С любовью к Вам!» будет представлена слушателям в рамках абонемента «В русском стиле». Прозвучат романсы, оркестровые сочинения, произведения отечественных и зарубежных композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, Дж. Россини, А. Цфасмана и др.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

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