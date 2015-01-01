Павлу Ляху продлили домашний арест

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В Ленинском районном суде сегодня в 14.00 было рассмотрено ходатайство УФСБ по Пермскому краю. По решению суда, срок домашнего ареста бывшему министру спорта Пермского края Павлу Ляху был продлён до 3 апреля этого года, сообщают в Ленинском районном суде.

Напомним, ранее Павел Лях пытался оспорить в суде своё отстранение от должности министра. 5 декабря 2016 года Ленинский районный суд вынес решение об отстранении Павла Ляха от должности. 19 января Пермский краевой суд рассмотрел жалобу экс-министра и изменил решение Ленинского районного суда только в части срока.