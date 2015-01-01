Жилой дом «Феникс»: история площадки В конце декабря началась продажа квартир в новом доме на ул. Луначарского, 99

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В конце декабря 2016 года строительная группа «Камская долина» объявила старт продаж квартир в новом доме «Феникс» по ул. Луначарского, 99.

Сегодня «Феникс» — один из наиболее ярких и амбициозных проектов компании! Работа над ним началась задолго до старта продаж. Отправной точкой стало участие «Камской долины» в 2014 году в торгах по развитию застроенных территорий квартала №134, где она и стала победителем.

В начале XIX века территория квартала №134 принадлежала военному ведомству, здесь располагались здания Пермской военной гимназии. Однако со временем гимназия была ликвидирована, здания обветшали, и в 1885 году территория была передана в ведение города с обязательством «в означенных зданиях размещать военную команду, а не употреблять их для каких-либо других целей». К началу ХХ века на территории квартала находилось 12 зданий. Кроме того, часть квартала использовалась городским управлением для размещения собственно городских заведений.

Впоследствии часть квартала превратилась в территорию, застроенную двухэтажными деревянными зданиями барачного типа, а территория, примыкающая к ул. Попова, в 1950-ые годы была застроена каменными двух-, трёхэтажными жилыми домами. Таким образом, необходимость реконструкции квартала, расположенного в центре города, назрела давно.

С этого момента началась активная работа по реализации проекта под кодовым названием «квартал 134». В дальнейшем был выбран вариант названия «Феникс» как символ возрождения и новой жизни в центральном квартале города.

В результате в течение 2,5 лет на территории квартала №134 были расселены 207 человек, пять домов (четыре деревянных и один шлакоблочный), 2, 500 тыс. кв. м.

В 2015 году «Камская долина» дважды обращалась в городскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой увеличить предельную высоту застройки квартала с 20 до 75 м. Предложение было обосновано экономическими расчётами, в результате комиссия отметила тщательную разработку проекта и одобрила увеличение высотности. Проект прошёл публичные слушания и затем был согласован депутатами Пермской городской думы.

Сегодня площадка отличается ярким ограждением в фирменном стиле комплекса.

Застройщик: ООО «Феникс»

Проектная декларация на сайте: kd-kvartira.ru

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