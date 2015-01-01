В Перми сотрудников «Пермгорэлектротранса» осудят за нарушение требований охраны труда

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Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника цеха по ремонту подвижного состава трамвайного депо, мастера участка и инженера по охране труда и технике безопасности трамвайного депо «Красный Октябрь» МУП «Пермгорэлектротранс». Все трое обвиняются в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст.143 УК РФ).

Как установило следствие, в ноябре 2015 года слесарь-электрик трамвайного депо «Красный Октябрь» при падении с трёхметровой высоты при выполнении своих трудовых обязанностей получил множественные травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. При этом лестница, с которой он упал, не соответствовала требованиям государственного стандарта, и её эксплуатация должна была быть запрещена, а производство работ на этом участке приостановлено.

Однако начальник цеха, мастер участка и инженер надлежащий контроль за техническим состоянием используемого оборудования не осуществляли, исправность и безопасность не проверяли и о его наличии руководству МУП «Пермгорэлектротранс» не сообщили. В результате рабочие цеха были вынуждены выполнять работы, используя опасную лестницу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Перми.

«Новый компаньон»

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