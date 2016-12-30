Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 31 января

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«Протону-М» припаяли новые сроки. Скандальная ситуация с «неликвидным» припоем ракет-носителей «Протон-М» не скажется на финансировании пермского «Протона-ПМ».

Кадры решают не всё. Судьба Пермского хореографического училища будет определена в течение ближайших двух недель.

Люди тонут зря. Мнение изобретателя Виталия Хоруженко: что нужно сделать для распространения современных средств спасения на воде?

Пермь криминальная — 2016. Статистика работы правоохранительных органов улучшается, но есть и поводы для пессимизма.

Скоры на снижение. Предприниматели игнорируют конкурсы на предоставление машин скорой помощи в Перми.

Попал в зависимость. Динамика развития страхового рынка в значительной степени является заслугой банков.

Будущее начинается сегодня. Внедрение новых технологий и использование больших данных помогают бизнесу покорять новые вершины.

Николай Косвинцев: Мы должны научиться бежать марафон. Государство сформулировало стратегические векторы развития новых технологий.

На низких оборотах. Крупнейшие строительные компании Перми подвели итоги 2016 года.

Стратегия поддержки и роста. «Единая Россия» разработала комплекс решений, направленных на развитие страны.

Рекорды и планы. Пермская городская дума VI созыва провела первое пленарное заседание в новом году.

Между Шишкиным и Ротко. В Пермской государственной художественной галерее открылась первая за два года большая выставка пермских художников.

Овладеть Луной. Борис Мильграм представил постановку «Калигулы» Альбера Камю.

Драйв нон-стоп. Академический хор «Млада» представил программу джазовой музыки.

Песнь ангелов. Оркестр и хор MusicAeterna начали исполнение цикла великих ораторий.

Ульф Ваденбрандт: Мне кажется, я «застрял» в России. Шведский дирижёр — о том, почему он рад работе с российскими рок-музыкантами.

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