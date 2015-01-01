ТФОМС требует с виновников пожара в «Хромой лошади» за оказание медуслуг пострадавшим 991 тыс. руб.

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ТФОМС по Пермскому краю инициировал в Ленинский районный суд Перми новый иск к виновниками пожара в «Хромой лошади» на 991 тыс. 734 руб. за оказание медицинской помощи пострадавшим, пишут «Новости Перми».

Ответчиками в судебном процессе проходят фактические владельцы клуба Анатолий Зак и Константин Мрыхин, пиротехники Игорь и Сергей Дербенев, бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков. Также в судебном процессе участвуют пять страховых медицинских компаний.

Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошёл в ночь на 5 декабря 2009 года. В клубе погибло 111 гостей и сотрудников ночного клуба. Ещё 45 пострадавших впоследствии скончались в больницах.

Ранее суд уже удовлетворил один иск ТФОМСа к виновникам пожара в размере 16,2 млн руб.

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