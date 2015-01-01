Стартовала корпоративная спартакиада «Уралкалия»

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В Пермском крае началась корпоративная спартакиада группы «Уралкалий». Ожидается, что в сезоне 2017 года примут участие около 2 тыс. спортсменов в составе 13 команд от различных подразделений «Уралкалия» и дочерних обществ.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: плавание, дартс, стрельба, лыжные гонки, волейбол, футзал, лёгкая атлетика в спортзале, настольный теннис, мини-футбол, легкоатлетический кросс по пересечённой местности, баскетбол.

Команды, занявшие призовые места, в конце года будут награждены дипломами и денежными премиями.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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