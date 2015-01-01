Девять прикамских сельхозпредприятий получат федеральное финансирование

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В Минсельхозе РФ утверждён протокол заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

В список инвестпроектов вошли девять проектов из Пермского края: «Ключи» (Чусовской район), колхоз им. Ленина (Сивинский район), «Искирь» (Бардымский район), «Дубровинский» (Нытвенский район), колхоз им. Ильича (Куединский район), «Шерья» (Нытвенский район), «Агросепыч» (Верещагинский район), «Агропромышленный комплекс «Красава» (Пермский район) и «Итера» (Осинский район).

Все эти агропредприятия реализуют проекты по строительству и модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

Источник — администрация губернатора Пермского края