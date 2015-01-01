Совет директоров «Уралкалия» одобрил создание контрольно-ревизионного управления

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27 января совет директоров ПАО «Уралкалий» одобрил создание контрольно-ревизионного управления с 30 января этого года во главе с Марией Кузьминой.

Также было утверждено назначение Александра Кульбицкого на должность директора по закупкам и члена правления и Владислава Лян в качестве директора внутренних продаж.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»