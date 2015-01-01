Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по санному спорту

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Сегодня в австрийском Инсбруке завершился чемпионат мира по санному спорту. Заключительным видом программы стала эстафета.

В эстафете лучшее время показали саночники сборной Германии, второе время — сборной США. Россияне сумели опередить на 0,011 итальянцев и поднялись на третью ступень пьедестала почёта.

В составе эстафетной команды России выступила чусовлянка Татьяна Иванова, её партнерами были представители Красноярска Роман Репилов (одиночные сани), а также тандем Александр Денисьев и Владислав Антонов (двухместные сани).

Сборная Германии за три соревновательных дня завоевала восемь медалей (4 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую), Австрии — 3 (2-1-0), США — 3 (1-2-0), России — 3 (0-2-1).