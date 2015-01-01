Пермяки вырывают победу лишь в серии послематчевых буллитов

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Пермский «Молот-Прикамье» на финише регулярного чемпионата ВХЛ укладывает «на лопатки» практически всех своих соперников.

После завершившейся домашней серии матчей пермяки отправились в вояж по городам средней полосы России. Первой остановкой «Молота-Прикамье» стал город российских ядерщиков Саров.

Начало матча против местного ХК «Саров» для пермяков сложилось удачно — к середине первого периода после точных бросков Данилы Епимахина и Анатолия Раенко они вели 2:0. Своё преимущество гости полностью растеряли только в самом конце основного времени встречи, когда нападающий хозяев льда Артём Дубинин на исходе 59-й минуты сравнял счёт — 2:2. За несколько минут до этого не столь приятного для пермяков и их голкипера Юрия Петрова момента отличился другой форвард «Сарова» Григорий Мищенко.

Дополнительное время хоккейного поединка не выявило победителя. Для этого потребовалось выполнить серию штрафных бросков. Точнее оказались хоккеисты «Молота-Прикамье» — победный буллит выполнил Сергей Абрамов.

После очередной победы пермские хоккеисты закрепились на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

