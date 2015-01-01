Пермский прыгун с трамплина всё ближе к десятке сильнейших

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Фото berkutschi.com

Пермяк Евгений Климов в нынешнем сезоне «семимильными» шагами приближается к кагорте сильнейших «летающих лыжников» мира. Подобного результата отечественные спортсмены не показывали на протяжении последних нескольких лет.

Неделю назад на этапе Кубка мира в Закопане Евгений Климов сумел замкнуть десятку лидеров. На большом трамплине HS134 в своей лучшей попытке он улетел на 130,5 м. Что интересно, от старта к старту растёт уровень психологической устойчивости пермяка — его вторая попытка неизменно получается сильнее. Вместе с дальними прыжками ему также удаётся получать и всё более высокие баллы за технику исполнения прыжков.

Сегодня в немецком Вилленгене завершился очередной этап кубковой мировой серии. На этот раз Евгений Климов показал 11-й результат и вновь его вторая попытка была выполнена шикарно как по дальности полёта, так и по её судейским оценкам. В первой попытке на трамплине HS145 пермяк улетел на 132,5 м, получив 104,9 балла. Вторая попытка ему удалась намного удачнее — 140 м (109,9 балла). Вторые прыжки лучше Евгения удались только двум спортсменам — австрийцу Михаэлю Хайбеку (145,5 м) и словенцу Петеру Превцу (142,5 м). Победителем же этапа стал один из его хозяев Андреас Веллингер (147,5+135,0).

В общем зачёте Кубка мира Евгений Климов поднялся на одну позицию и занимает 17-е место. Лидером серии с большим отрывом от ближайших соперников продолжает оставаться поляк Камил Стох.



Главным стартом «летающих лыжников» в нынешнем сезоне станет чемпионата мира, который откроется 25 февраля в финском Лахти. Перед его началом будет возможность «потренироваться» еще на трёх этапах Кубка мира в немецком Оберстдорфе, японском Саппоро и корейском Пхенчхане. Кстати, старт в Саппоро будет интересен тем, что спортсменам придётся участвовать в турнире по полётам на лыжах с трамплина мощностью HS213.