Ничья — с македонцами, скандал — с румынами

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Фото fkvardar.mk

Матч завершился вничью 1:1. Первыми счёт открыли футболисты «Вардара», на 42-й минуте после подачи углового точный удар головой по воротам Дмитрия Хомича нанёс защитник Горан Попов. До перерыва команды не использовали ещё ряд острых моментов, но футболистов пододила неточность либо отменная игра голкиперов. После перерыва соперники обновили состав, что больше сказалось на игре пермяков. Вышедший на замену Александр Салугин на 56-й минуте воспользовался несогласованностью защитников «Вардара», посчитавших, что он находится в офсайде, и сравнивает счёт.

А вот предыдущий контрольный матч с румынским ФК «Ботошани», который «Амкар» проиграл 0:3, получил громкое послесловие — по его итогам собственное расследование решила провести федерация футбола Румынии. По сообщению агентства ТАСС, один действующий и трое бывших футбольных арбитра из Румынии обслуживали пять товарищеских встреч на сборах в Турции и на Кипре, в том числе с участием российских клубов «Амкар» и «Уфа». Но самое интересное оказалось то, что арбитры представлялись гражданами Турции, Словении и Болгарии. Встречи, на которых работали судьи, носили странный характер, к примеру, в них назначались пенальти, которые требовалось перебить, если удар не был реализован с первой попытки. Занимающаяся борьбой с договорными матчами компания Federbet сообщила, что во всех пяти встречах были замечены резкие движения букмекерских коэффициентов.

Румынское издание GSP отмечает, что судьи и организаторы этих матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных встреч с целью обогащения на ставках (в том числе — незаконных). К примеру, в матчах «Клуж» — «Уфа» и «Ботошани» — «Амкар» у многих вызвало удивление, что к первым таймам было добавлено более пяти минут.

«Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА. Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче «Уфы» тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем», — отмечает ТАСС исполнительный директор ФК «Амкар» Денис Маслов.

Свою оценку сложившейся ситуации российскому агентству дал член комитета по этике РФС Андрей Созин, заметив: «Выводы расследования румынских СМИ о возможных судейских махинациях на футбольных товарищеских матчах команд на сборах, скорее всего, правдивы. Да, я слышал от людей, которые работают в букмекерских конторах, что и на товарищеские матчи ставят. Но ставка должна быть немного необычная, например, команда пропустит четыре мяча. В любом случае, голь на выдумку сильна. Знаете, я не удивлен. Вы меня спросите, может ли быть такое? Такое может быть. И, скорее всего, так и было».

На вопрос, как в такой ситуации стоит вести себя «Уфе» и «Амкару», Созин ответил: «Здесь есть тонкая грань: я могу сказать, что они могут быть причастны, и они мне могут предъявить — докажите. На мой взгляд, ничего удивительного нет. Теоретически могут быть причастны? Теоретически, да. Но, конечно, они будут отрицать. Здесь нужны железобетонные доказательства, и я не понимаю, бывают ли такие на сто процентов. Но я не удивлен совсем, говорят об этом все. Сейчас мы услышим оправдания о том, что это заговор, что это политика, что клубы душат, но, мне кажется, если это захотят раскрутить, это раскрутят».