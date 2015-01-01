Perm Winter School-2017 обсудит технологии, меняющие мир финансов

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3-4 февраля в Перми пройдёт ставшая традиционной международная конференция Perm Winter School («Пермская зимняя школа»). Уникальное по своему формату мероприятие ежегодно собирает российских и зарубежных представителей финансовой индустрии, научного сообщества, преподавателей, студентов экономических и IT-специальностей вузов.

Седьмая зимняя школа будет посвящена теме, которая рождает сегодня немало надежд и споров — финансовым технологиям. Предметом обсуждения станут блокчейн-технология и связанные с ней революционные изменения рынка капиталов, банковский бизнес и управление рисками в эпоху финтеха, передовые модели микроструктуры рынка.

Преподаватели «Пермской зимней школы» — авторитетные международные и российские эксперты, многие из которых являются постоянными участниками Perm Winter School. В их числе — основатель крупнейшего мирового FX-брокера Oanda и инновационной торговой площадки Lykke Ричард Олсен (Швейцария), директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов, профессор РЭШ Анна Обижаева (Россия).

«Финтех набрал критическую массу, он способен кардинально изменить финансовую индустрию, точно так же, как в своё время биотех поменял фарминдустрию и медицину. Многие называют блокчейн «убийцей банков». Так ли это? Попробуем разобраться на нашей зимней школе», — говорит руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, организатор и идеолог Perm Winter School на протяжении всех семи лет её существования Сергей Ивлиев.

Организатор конференции — Пермский государственный университет. Мероприятие пройдёт при поддержке компании Lykke, ассоциаций PRMIA и ГИФА.

«Новый компаньон»