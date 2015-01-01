Андрей Смирнов уволился с поста директора ПТРК «Урал-Информ ТВ»

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Андрей Смирнов, в последнее время занимавший должность директора ПТРК «Урал-Информ ТВ», уволился из медиа-структур, подконтрольных депутату Госдумы РФ Дмитрию Скриванову.

«Я ушёл окончательно из Урал-Информа. А далеко ... пока думаю! — написал Андрей Смирнов в Facebook. — Полностью из всех структур так называемого холдинга Актив-Медиа!»

Отметим, что структура ПТРК «Урал-Информ ТВ» официально не подконтрольна структурам Скриванова. На ней числится передатчик и лицензия телеканала. Первый конфликт между владельцами передатчика, осуществляющего вещание телеканала УТВ, и владельцами самого телеканала — «УТВ-Медиа» — произошёл ещё в мае прошлого года. Накануне телеканал купили структуры, подконтрольные тогда ещё депутату краевого Заксобрания Дмитрию Скриванову, у структур, подконтрольных бывшему заместителю главы администрации губернатора Пермского края Кириллу Маркевичу. По всей видимости, лицам, владеющим передатчиком, не понравилось, что телеканал на 180 градусов изменил политику, став из прогубернаторского ТВ оппозиционным действующему правительству края. Руководители ПТРК тогда на несколько дней отключили «Урал-Информ» от вещания. Журналисты телеканала даже устраивали акции протест. Но руководителям «УТВ-Медиа», которое делало контент телеканала, удалось договориться с владельцами передатчика, и вещание возобновилось.

Сейчас, по некоторым данным, у ПТРК «Урал-Информ ТВ» появилось желание вернуть телеканал, учитывая, что в коллективе «Урал-Информа» давно назрели протестные настроения по причине длительной невыплаты заработной платы.

Сам господин Смирнов до ПТРК «Урал-Информ ТВ» работал директором газеты «Звезда» и директором МГ «Урал-Информ».

«Новый компаньон»