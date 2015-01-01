«Т Плюс» оштрафовали на 100 тыс. руб. за задержку подключения дома к теплу

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Арбитражный суд Пермского края оштрафовал на 100 тыс. руб. ПАО «Т Плюс» за нарушения при подключении к сетям теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 36Б.

Как сообщили в Пермском УФАС России, с жалобой на действия «Т Плюс» обратился застройщик — ООО «Правый берег». В январе 2015 года между застройщиком и «Т Плюс» был заключен договор о подключении дома к тепловым сетям. Срок исполнения договора составил 18 месяцев. Однако «Т Плюс» свои обязанности не выполнил.

«Т Плюс» объяснило срыв сроков отсутствием разрешения на размещение тепловой сети от администрации Перми. Однако с заявлением на размещение сети тепловики обратилось в администрацию лишь спустя девять месяцев после заключения договора с ООО «Правый берег». А договор подряда на строительство тепловой сети «Т Плюс» заключило спустя 10 месяцев», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

В пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» рассказали, что вопрос с подключением здания по Адмирала Ушакова, 36Б решается в оперативном порядке.

«Задержка в сроках подключения связана с длительным процессом согласования прокладки трубопровода от магистральной сети к зданию с различными собственниками земельных участков», — говорят в ресурсоснабжающей организации.