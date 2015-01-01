«Медисорб» будет выпускать уникальный анестетик

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Фото: Константин Долгановский

Как пишет в своём блоге глава Пермского края Виктор Басаргин, пермское предприятие «Медисорб» уже зарегистрировало в Минздраве РФ первую и единственную в России собственную субстанцию «Севофлуран». Упаковка для препарата была разработана совместно с Политехническим университетом. Начиная с 2018 года, «Медисорб» намерен выпускать новый продукт.

Напомним, на сегодняшний день этот анестетик производится лишь тремя компаниями в мире. Руководство «Медисорба» утверждает, что стоимость лекарства будет на 30-40% ниже, чем на зарубежные аналоги.

«Безусловно, поддержку фармпредприятия будем только укреплять — обязательно на уровне региона, а также будем добиваться выделения средств из госказны на развитие производства лекарств. Ведь «Севофлуран» — только один препарат из целого списка тех, что уже выпускаются и будут производиться в Перми», — пишет Виктор Басаргин.

«Новый компаньон»