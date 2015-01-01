В ООО «ПермОйлСервис» сотрудники ОБЭП изъяли документы

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 27 января, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Пермскому краю наведались в офис ООО «ПермОйлСервис» и изъяли первичную документацию компании за последние три года.

При этом сотрудники ОБЭП проводили оперативно-розыскные мероприятия в рамках внутреннего распоряжения от 24 января этого года.

Как поясняют наши источники, специалисты изъяли всю документацию, касающуюся сотрудничества с ООО «Прайм», «Юнитрейд» и ИП Юков Д.А., а также договоры купли-продажи шести земельных участков. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий был изъят договор поставки нефтепродуктов от 2015 года.

Напомним, основным видом деятельности ООО «ПермОйлСервис» является строительство жилых и нежилых зданий. Впрочем, компания оказывает услуги и в области строительно-монтажных работ, текущего и капитального ремонта скважин, операторские услуги на месторождениях, сдаёт в аренду и занимается эксплуатацией оборудования, а также сервисом и поставкой нефтепромыслового оборудования. Учредителем компании является Евгений Новиков.

Работает общество на рынке с апреля 2013 года.

По нашим сведениям, выемка документов могла производиться в связи с тем, что общество недополучило от партнёров необходимые средства, поэтому в ООО «ПермОйлСервис» появилась задолженность по заработной плате.