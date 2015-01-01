ЖК «Мотовилихинsky» от ОАО «СтройПанельКомплект»: квартиры от 37500 за кв. м

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ОАО «СтройПанельКомплект» продолжает реализацию масштабного жилого комплекса в микрорайоне Вышка II на ул. Целинная. Сегодня в продаже представлены квартиры в девятой позиции комплекса. Это 9-17 этажный дом, в котором запроектированы одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры площадью от 33,15 до 84,37 кв. м.

ОАО «СтройПанельКомплект» традиционно предлагает покупателям разнообразие планировочных решений: однокомнатные — шесть вариантов, двух- и трёхкомнатные — четыре вида планировочных решений и отделку «под ключ». Участок застройки площадью в 21 га позволяет организовать внутридворовое пространство максимально комфортно для жителей. Территория комплекса функциональна и просторна: проектом предусмотрены зоны отдыха для детей и взрослых, спортивные и игровые площадки, зелёные насаждения, доступная и удобная среда для маломобильных групп населения, места для хранения личного автотранспорта. С верхних этажей открывается панорама города, а также вид на лесной массив и Каму — любуйтесь красотой природы, рассветами и закатами!

Сегодня в ЖК «Мотовилихинsky» полностью заселены дома первой очереди — это около 1 тыс. 500 квартир. Сочетание городского комфорта и атмосферы загорода без сомнения оценят и молодые семьи, и родители с маленькими детьми, и покупатели золотого возраста. В комплексе работают магазины, аптеки, салоны красоты, застройщиком прорабатывается вопрос о строительстве на территории комплекса детского сада.

Рады будем видеть вас в отделе продаж ЖК «Мотовилихинsky», который расположен по адресу: ул. Целинная 43/1, тел. 217-93-23. Менеджер проведёт для вас экскурсию и с удовольствием расскажет о проекте — посмотрите сами, как здесь красиво и уютно.

Традиционно ОАО «СтройПанельКомплект» предлагает покупателям множество программ покупки:

· Беспроцентная рассрочка до конца строительства.

· Умная ипотека под 5,5% годовых*.

· Использование сертификатов и зачёт вторичным жильём.

· Более 15 банков-партнёров.

· Скидки по социальной программе «Нужным людям — льготные метры».

Готовность объекта на сегодняшний день составляет более 50%. Срок сдачи первой очереди дома — IV квартал 2017 года.

*Умная ипотека. Условия предоставления займа: займ предоставляется ООО «Ипотечная компания «Дом мой» (ИНН 5902236684, ОГРН 1135902004501) в рамках программы кредитования «Умная ипотека» на приобретение жилья. Процентная ставка 5,5% на весь срок займа. Валюта займа — рубли. Срок займа до 15 лет. Первоначальный взнос — от 55%

Обеспечение по займу — залог приобретаемого жилого помещения (в соответствии с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке» (залоге недвижимости). Обязательными условиями являются оценка и страхование приобретаемого жилья.

Проектная декларация на сайте http://spk.perm.ru/apartments/

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