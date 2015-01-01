«Медисорб» получил в 2016 году разрешение на производство шести новых препаратов

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В четверг, 27 января, губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетил производственную площадку пермского фармацевтического предприятия «Медисорб», где провёл рабочую встречу с руководством компании, в которой приняли участие заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Татьяна Абдуллина и и.о. министра здравоохранения Вадим Плотников.

«Медисорб» на сегодняшний день производит 45 наименований лекарств. Из них по программе импортозамещения — около 30. При этом половина всех производимых здесь лекарств входят в перечень жизненно важных препаратов. Также предприятие в прошлом году получило разрешение на производство шести новых лекарственных средств.

«В прошлом году мы реализовали на 6% больше продукции, чем в 2015 году. Активно сотрудничаем с аптечными сетями как в Пермском крае, так и в других регионах страны. Благодаря строительству новых цехов переходим на более автоматизированное и производительное оборудование, что позволит снизить себестоимость препаратов, а нам получить преференции в конкурентной борьбе с другими производителями», — отметил генеральный директор предприятия Владимир Фотеев.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию прикамского промышленного фармацевтического кластера, который создан в регионе по заданию губернатора.

В кластер входит 18 организаций-участников, 10 из них являются промышленными предприятиями. Помимо этого, в кластер входят четыре краевых вуза, в том числе классический и политехнический университеты, медицинский университет и фармацевтическая академия. Якорными предприятиями стали «Медисорб» и «Пермская химическая компания».

Сегодня специалисты «Медисорба» совместно с Институтом технической химии Уральского филиала Российской академии наук разработали субстанцию для лекарства от болезни Паркинсона и провели её клинические исследования — сейчас препарат проходит процедуру регистрации. Также ведётся работа над синтезом производства субстанции лекарственного средства для лечения рассеянного склероза. Оба препарата являются уникальными для России.

Продолжается сотрудничество предприятия с фармакадемией — по производству субстанции препарата для лечения СПИДа, с ПНИПУ — по изготовлению препарата последнего поколения для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Налажено взаимодействие и с ПНИПУ по разработке лекарств для лечения опорно-двигательного аппарата и противодиабетических лекарственных средств.

Источник — администрация губернатора Пермского края