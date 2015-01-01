В расположение «Амкара» прибыл бывший нападающий «Барселоны» и «Челси»

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Фото: ФК «Амкар»

Конечно, многие поклонники «игры миллионов» догадались о ком идёт речь — это легендарный нападающий Самюэль Это`о.

Сразу стоить охладить разгорячённые головы футбольных фанатов, знаменитый форвард сборной Камеруна, испанских «Реала» и «Барселоны», английских «Эвертона» и «Челси» не собирается возвращаться в российский чемпионат.

По сообщению пресс-службы пермского ФК «Амкар», наставник пермяков Гаджи Гаджиев действительно пригласил в тренировочный лагерь команды своего старого знакомого Самюэля Это`о, но лишь в качестве гостя.

«Футболисты, тренеры и менеджеры пермского «Амкара» тепло поприветствовали Самюэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока (10 марта. — Прим.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

После тёплого приёма на поле вся дружная компания в перерыве между тренировками отправилась на обед в один из ресторанов турецкой Антальи. Стоит напомнить, что Гаджиев и Это`о знакомы достаточно хорошо. В сезоне 2011-2013 годов в жизни звёздного камерунца был «русский период», когда он защищал цвета махачкалинского «Анжи». Тогда под знамёна дагестанской «дрим тим» помимо Это`о были призваны Роберто Карлос, Жусилей да Силва, Диего Тарделли, Мбарк Буссуфу, Балаж Дуджак, Кристофер Самба, Лассана Диарра. Вкупе с ними за «Анжи» выступили и несколько известных российских игроков. Управлял на поле этой компанией хорошо известный голландец Гус Хиддинк, а владельцем «сборной мира» был миллиардер Сулейман Керимов. В начале августа 2013 года Хиддинка сменил нынешний тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

В настоящее время 35-летний Самюэль Это`о выступает в турецком клубе «Антальяспор». По данным transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €1,7 млн. На его приобретение в бюджете «Амкара» сейчас просто нет средств. Конечно, стоит подождать до 30 июня следующего года, когда у Самюэля закончится контракт и он станет «свободным агентом».

Тем временем на тренировочных сборах «Амкара» в Турции в составе команды находятся около десятка потенциальных новичков, имена которых известны узкому кругу футбольных специалистов, да болельщикам команд низших российских дивизионов. В нынешних реалиях пермяки могут на них «раскошелиться» в пределах 5-10 млн, рублей, конечно. Хотя и это маловероятно, многие новобранцы рассматриваются с позиции «свободных агентов».