Заместителем главы администрации Перми станет Сергей Романов

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После назначения Николая Уханова в краевое правительство на должность и. о. министра транспорта и связи Пермского края, место заместителя главы администрации города — начальника департамента ЖКХ займёт Сергей Романов, работающий сегодня главой администрации Ленинского района Перми.

Информацию о назначении Сергея Романова вице-мэром в администрации Ленинского района подтвердили, уточнив что с кандидатурой на должность нового главы района пока не определились. Напомним что Сергей Романов стал главой администрации Ленинского района в 2014 году, ранее, с 2003 по 2013 годы, он возглавлял Осинский район.