Потенциальных доноров костного мозга в Перми стало больше

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

За последний год в Пермском крае стало в 2,5 раза больше пермяков, ставших потенциальными донорами костного мозга. Более 2 тыс. человек сдали образцы крови, чтобы однажды поделиться своими клетками с онкобольным ребёнком или взрослым и помочь ему выздороветь. Один пермяк уже стал реальным донором.

В январе прошлого года в Национальном регистре потенциальных доноров костного мозга состояли 815 пермяков. На данный момент в рамках проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» количество потенциальных доноров достигло 2 тыс. 25 человек. Каждый из них прошёл простую процедуру — заполнил анкету и сдал 9 мл крови. По этому образцу врачи в дальнейшем подбирают доноров онкобольным пациентам.

Пересадка костного мозга — это чуть ли не последний шанс на выздоровление для детей и взрослых, больных раком крови, лимфомой, некоторыми генетическими и иммунологическими заболеваниями. По статистике, ежегодно как минимум трём детям и 10 взрослым из Пермского края требуется такая процедура.

«Донорами могут стать и родственники, но они подходят только в 30% случаев. Тех, кто может помочь остальным, ищут в Национальном регистре или в банках доноров за рубежом. За поиск донора в Европе или Америке придётся заплатить от 1,5 до 3 млн руб., а в России его проводят бесплатно. К тому же подходящий донор живёт, как правило, в том же регионе, что и пациент. Поэтому так важно, чтобы доноров из Пермского края было как можно больше», — объясняет координатор донорского проекта в фонде «Дедморозим» Наталья Цветова.

Один из доноров в Перми уже превратился из потенциального в реального.

«Это практически не отличается от донорства крови. Четыре часа я лежал на кушетке, в то время как моя кровь проходила через специальный аппарат, в котором и происходил забор клеток костного мозга. Чувствовал себя отлично, процедура совершенно безболезненная. Необыкновенно осознавать, что теперь клетки моего костного мозга находятся у другого человека. Скажу больше, у него теперь даже моя группа крови», — рассказывает пермяк, ставший донором для человека, больного раком. В течение двух лет анонимность его и пациента охраняется законом.

Стать потенциальным донором костного мозга — дело 5-7 минут. Все подробности — на сайте dedmorozim.ru или по телефону горячей линии: 270-08-70. Сдать образец крови можно ежедневно в лабораториях «Медлабэкспресс» в Перми и крупных городах края. Каждому желающему предложат заполнить анкету и пройти в процедурный кабинет для забора 9 мл крови.

Процедура проводится бесплатно благодаря поддержке Русфонда и фонда «Дедморозим». На пожертвования неравнодушных людей организации оплачивают расходные материалы, их доставку в исследовательскую лабораторию и проведение анализов образцов крови.

Источник — БФ «Дедморозим»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться