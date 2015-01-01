«Сцена-Молот» превратится в художественную галерею Марат Гельман возвращается в Пермь. Но не весь

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Открытие галереи в фойе малой сцены Театра-Театра — одно из событий юбилейного года: в марте главный драматический театр Прикамья отмечает 90-летие. Руководители Театра-театра неоднократно высказывали желание использовать просторы театральных фойе для организации художественных выставок и даже организовывали соответствующие акции. Самой масштабной из них стала серия выставок мини-фестиваля «Ночи-Ночи в Театре-Театре», куратором которой стал Михаил Сурков, бывший заместитель директора Музея современного искусства ПЕРММ.

Тот же Михаил Сурков взялся за организацию постоянно действующей выставочной площадки в фойе «Сцены-Молот». Согласно его задумке, выставки, которые будут сменяться ежемесячно, покажут посетителям театра произведения на грани изобразительных и перформативных искусств. Так, первая выставка будет посвящена творчеству Владислава Мамышева-Монро, художника, главной моделью для которого был он сам, «примеряющий» на себя образы звёзд настоящего и прошлого.

Открытие выставки «Металюбовь» состоится 1 февраля перед началом пластического спектакля «Любовь во множественном числе». В экспозиции — редкие работы 2001 года, популярные видео и последняя фотосъёмка Мамышева-Монро. Проект посвящён образу советской кинозвезды Любови Орловой.

Владислав Мамышев-Монро — российский художник, лауреат премии Кандинского 2007 года в номинации «Медиапроект года». Известен своими преображениями в знаменитостей. Первой героиней перевоплощений художника стала Мэрилин Монро, которая и «подарила» Владиславу Мамышеву его псевдоним.

16 марта 2013 года Владислав Мамышев-Монро утонул в гостиничном бассейне в посёлке Семиньяк на Бали.

Художник писал о своём творчестве: «Множество перевоплощений в исторические и мифологические образы человечества обоих полов неумолимо вело меня в творчестве к некой идеальной маске, гармонизирующей в себе проблемы сексуальной идентификации, времени (юность — старость), психологические (мать — сын), социальные (царица — служанка), эстетические (красавица — чудовище) и т.д.».

Показ коллекции работ Влада Мамышева-Монро организован благодаря сотрудничеству некоммерческой организации Perm One и «Сцены-Молот» при поддержке галереи Марата Гельмана, куратора Антонио Джеуза, фотографа Вани Березкина, галереи XL.

Следующей после «Металюбви» в фойе «Сцены-Молот» откроется выставка группы «Синие носы», а в конце марта их сменит экспозиция группы АЕС.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться