Один раз «Бионорд» — всегда «Бионорд»

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Пермяки, один раз попробовав, вновь покупают противогололёдный материал «Бионорд». В супермаркетах «Масштаб» и ТЦ «Садовый центр» продукция «Уральского завода противогололёдных материалов» пользуются постоянным спросом. Жители, оценив эффективность «Бионорда», обеспечивают свою безопасность самостоятельно. С начала зимы на прилавки было завезено более 3 тыс. кг продукта.

Александр Сенинец, пресс-секретарь УЗПМ:

— Наша продукция подходит не только для масштабного использования специалистами-дорожниками. С гололёдом сталкивается чуть ли не каждый день любой житель Перми. У кого-то на даче дорожки заледенели, у кого-то дверь гаража не открывается из-за наледи, кто-то не может подняться в горку на автомобиле, где-то дворники схалтурили и по ступенькам подъезда спускаться опасно. Теперь у жителей Перми есть надёжный помощник в этом вопросе.

«Бионорд-универсальный» находится в отделе строительной химии в супермаркете «Масштаб» по адресу ул. Деревообделочная, 8. Продукт упакован в небольшие пластиковые вёдра с герметичной крышкой и мешки по 5, 10 и 25 кг. Такая упаковка не занимает много места при хранении. Антигололёдное средство растворяется без остатка и позволяет полностью счистить наледь. Для этого необходимо рассыпать его согласно указанным нормам, дать составу поработать 30-40 минут. И счистить размягченный лёд.

Продукт не портит асфальтовое покрытие и плитку, имеет минимальное воздействие на обувь, металл, безопасен для людей и животных, одобрен автодорожными, токсикологическими, сельскохозяйственными и обувными исследовательскими институтами, имеет сертификаты соответствия международному уровню качества.

«Бионорд» несколько лет успешно используют во многих городах России клининговые компании и владельцы частного бизнеса.

По вопросам приобретения продукции можно обращаться к официальным дистрибьюторам компании УЗПМ, находящимся практически во всех регионах страны.

Список представителей указан на сайте завода: www.uzpm.ru/dealers.

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