Румынский середняк громит пермский «Амкар»

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Пермский «Амкар» провёл контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

Соперником пермяков стал середняк элитного румынского дивизиона FC Botosani. Отчётная игра явно не сложилась для пермских футболистов, но тем не менее дала массу информации для размышлений тренерскому мостику «Амкара» во главе с Гаджи Гаджиевым.

Румыны открыли счёт на 23-й минуте матча — точный удар с 11-метровой отметки нанёс полузащитник Gabriel Vașvari. Пермяки не сумели до окончания первого тайма сохранить минимальную разницу и на пятой компенсированной минуте пропустили ещё один мяч. На этот раз отличился нападающий румынской команды Andrei Herghelegiu. Второй тайм начался с очередной ошибки в обороне «Амкара» — на 49-й минуте всё тот же Herghelegiu делает дубль. До конца матча счёт так и не изменился, пермяки уступили 0:3.

В следующей контрольной встрече «Амкар» 28 января сыграет с лидером чемпионата Македонии ФК «Вардар».