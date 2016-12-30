Проект «Виртуальный зал» Пермской филармонии активно продолжает работу

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2 февраля в 19.00 в Органном концертном зале в рамках абонемента «Виртуальный концертный зал» состоится трансляция записи из концертного зала имени П. И. Чайковского (Москва) — «Александр Чайковский. Юбилейный авторский вечер». Исполнители: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Дирижёр — Марис Янсонс. Солисты: народный артист СССР Юрий Башмет (альт), Борис Березовский (фортепиано), Дарья Чайковская (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано). В программе — произведения А. Чайковского: «Этюды в простых тонах» (Концерт №2) для альта, симфонического оркестра и солирующего фортепиано (посвящается Юрию Башмету), Концерт для двух фортепиано с оркестром, симфония №4 для оркестра, хора и солирующего альта (к 60-летию Великой Победы).

5 февраля в 15.00 филармония приглашает в Органный концертный зал на трансляцию записи «Сказки с оркестром» из концертного зала имени П. И. Чайковского с участием Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижёр — Димитрис Ботинис. Художественное слово — Анна Большова. Сказка Д. Барри «Питер Пэн» прозвучит в обрамлении музыки композиторов: А. Понкьелли, Г. Форе, М. Равеля, М. де Фалья, П. Чайковского, А. Лядова, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Х. Зиммера.

Месячный абонемент завершит трансляция записи концерта из зала имени П. И. Чайковского «Два века джаза с биг-бендом Олега Лундстрема» в исполнении Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Дирижёр — Борис Фрумкин. В программе: Дж. Петтис, Д. Эллингтон, М. Блантер, В. Роуз, Г. Стоун, В. Херберт, Ф. Уоллер, Н. Хефти, С. Нестико, Б. Стрэйхорн, К. Бэйси, Б. Фрумкин, Н. Левиновский, Дж. ван Хьюзен, Дж. Ричардсон, С. Скотт, М. Дэвис. Филармония представит джазовый сейшн 27 февраля в 19.00 в Органном концертном зале.

Кроме московских, пройдёт и несколько прямых трансляций и из собственного архива Пермской филармонии.

Так, 5 февраля в 15.00 жители Березников из архивной трансляции вспомнят зажигательный концерт двухлетней давности «Ритмы фламенко. Приношение России» в рамках IX Международного фестиваля органной музыки.

11 февраля в 15.00 жители Ильинского, Полазны, Кунгура и Губахи смогут стать свидетелями прямой трансляции «Детского альбома» П.И. Чайковского в исполнении камерного оркестра B-A-C-H. На другой день, 12 февраля, в это же время концерт в записи увидят жители Березников.

В День Святого Валентина, 14 февраля в 19.00, программу Оркестра русских народных инструментов филармонии «С любовью к Вам!» и солистки Анны Барановской (лирико-колоратурное сопрано) в прямой трансляции смогут посмотреть жители Полазны, Кунгура и Губахи. На другой день, но уже в 15.00, её в записи повторят для жителей Березников.

Программа «Шостакович-гала» с участием Алексея Гориболя, Натальи Петрожицкой, Александра Тростянского и Рустама Комачкова в прямой трансляции будет представлена кунгурякам и полазнинцам 22 февраля в 19.00. 26 февраля в 15.00 в записи её увидят березниковцы.

Наконец, в прямой трансляции будут предложены ещё два концерта: «Содружество студенческих хоров» 25 февраля в 18.00 вместе с публикой Органного зала увидят жители Ильинского, Полазны и Кунгура, а 28 февраля в 19.00 мировую премьеру Антона Вискова «Литургия Святого Иоанна Златоуста» — эти же территории плюс Губаха.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии