Прикамье получит 67,37 млн руб. на развитие муниципальных театров и домов культуры

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По информации краевого минкульта, Прикамье получит из федерального бюджета на развитие муниципальных театров, укрепление материально-технической базы домов культуры, а также поддержку отрасли культуры 67,37 млн руб.

Федеральные средства в размере 33,7 млн руб. пойдут на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Заявки на получение субсидии подали 27 территорий края, где дома культуры нуждаются в световом и звуковом оборудовании, замене кресел в зрительных залах, сценической одежде. Финансирование получат Карагайский и Соликамский районы, Губаха, Юрла, Частые, Барда и Чердынь.

Ещё одна субсидия — на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, расположенных в городах с численностью населения до 300 тыс. человек — составит 29 млн руб. Её получат театры Лысьвы, Березников, Губахи и Чайковского.

4,5 млн руб. будут направлены на приобретение новых музыкальных инструментов, пополнение книжных фондов муниципальных библиотек, подключение библиотек к сети интернет, выплату премий лучшим работникам отрасли культуры и лучшим учреждениям.

Источник — администрация губернатора Пермского края